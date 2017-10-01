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Белоусов: у «Лады» всё в очередной раз упирается в реализацию

1 октября 2017, воскресенье. 21:40 Хоккей

Форвард «Лады» Георгий Белоусов прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игру против «Металлурга» не назовёшь провальной, у нас были моменты, но всё в очередной раз упирается в реализацию. Хорошо разыгрываем, выводим кого-нибудь на ударную позицию, но вместо завершения шайба идёт либо мимо, либо в каркас ворот. Большинство — отдельная тема, на тренировках мы наигрываем разные варианты, но в игре не получается воплотить их в жизнь. Это всё та же команда, которая контролирует шайбу в зоне соперника. Мы разбирали игру магнитогорцев, не нужно говорить от кого исходит опасность в составе «Металлурга».

Все знают, от кого исходит опасность, но ему всё равно удаётся забить. Сложно сказать, кто недоработал с Мозякиным персонально, нам нужно посмотреть видео и понять, через чью спину он выехал на пятак и остался там один перед нашим вратарём.

От травм никто не застрахован. Конечно, неприятно, когда кто-то из партнёров выпадает, и приходится наигрывать всё заново. С другой стороны, с Игорем Скороходовым мы с Денисом Зерновым работали на предсезонке, и какие-то общие наработки есть. Небольшой дискомфорт из-за перестановок присутствует, но мы все профессионалы, поэтому должны находить общий язык быстро и показывать эффективную игру независимо от сопутствующих проблем», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Лада" Сообщить об ошибке
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