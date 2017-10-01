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Результаты игрового дня в МХЛ

1 октября 2017, воскресенье. 21:56 Хоккей

Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Амурские Тигры» уступили «Крыльям Советов» — 3:6.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
3 : 6 1:1, 2:2, 0:3
Крылья Советов
Москва
0:1 – Мешков (Дмитричев) – 02:44 (5x5), 1:1 – Недилько (Бабушкин, Линник) – 17:00 (5x5), 1:2 – Полуэктов (Кевлин, Садретдинов) – 23:42 (5x4), 1:3 – Полуэктов – 27:23 (5x5), 2:3 – Беляков (Волошин) – 37:34 (5x5), 3:3 – Волошин (Крамаренко, Беляков) – 39:05 (4x3), 3:4 – Михасёнок (Кособоков, Каптелин) – 48:40 (5x5), 3:5 – Полуэктов (Шабаев, Кевлин) – 56:18 (5x4), 3:6 – Каптелин (Герич) – 57:15 (5x5)

«Тайфун» проиграл МХК «Спартак» — 1:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 08:00 МСК
Тайфун
Приморский край
1 : 4 0:2, 0:1, 1:1
МХК Спартак
Москва
0:1 – Шалагин (Сорокин, Кравченко) – 13:06 (5x5), 0:2 – Шалагин (Сорокин) – 15:47 (4x5), 0:3 – Кравченко (Шалагин, Сорокин) – 39:07 (5x5), 1:3 – Александров (Никитин) – 46:35 (5x5), 1:4 – Сорокин (Кравченко) – 52:22 (5x5)

«Авто» одолели «Кузнецких Медведей» 3:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
3 : 0 0:0, 1:0, 2:0
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 – Глебов (Белоцкий) – 32:07 (5x5), 2:0 – Обидин (Лебединец) – 53:58 (5x4), 3:0 – Дубовик (Белоцкий) – 59:59 (en)

«Толпар» уступил «Сибирским Снайперам» — 2:3 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 11:00 МСК
Толпар
Уфа
2 : 3 1:1, 0:1, 1:0, 0:1
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
0:1 – Челбаев (Шашков, Богуш) – 01:04 (5x5), 1:1 – Синявский (Аскаров, Абдеев) – 08:06 (5x5), 1:2 – Садыков (Морозов, Михайлов) – 35:08 (5x4), 2:2 – Абдеев (Синявский) – 42:45 (5x4), 2:3 – Кононов (Морозов) – 62:04 (5x5)

«Капитан» уступил МХК «Динамо» — 3:4 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Капитан
Ступино
3 : 4 1:0, 1:2, 1:1, 0:1
МХК Динамо
Москва
1:0 – Старков (Кашафетдинов, Гараев) – 01:31 (5x4), 1:1 – Озеров (Долгушкин, Муранов) – 27:24 (5x4), 2:1 – Капкин (Постнов, Улогов) – 32:33 (5x5), 2:2 – Толпегин (Долгушкин, Леонов) – 38:22 (5x5), 2:3 – Зайцев (Чувилов, Леонов) – 44:05 (5x4), 3:3 – Жилин (Федин) – 47:00 (5x4), 3:4 – Долгушкин (Муранов, Зайцев) – 61:11 (3x3)

«Русские Витязи» проиграли «Красной Армии» — 2:6.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
2 : 6 0:3, 1:2, 1:1
Красная Армия
Москва
0:1 – Власкин (Бякин) – 04:06 (5x4), 0:2 – Бякин (Власкин, Филин) – 16:18 (5x5), 0:3 – Лобанов (Филин) – 18:57 (5x5), 0:4 – Бякин (Лобанов, Власкин) – 27:25 (5x5), 0:5 – Мокрицын (Романов, Исхаков) – 32:42 (5x5), 1:5 – Гончаров (Павлов, Чуйков) – 39:02 (5x5), 1:6 – Власкин (Бякин) – 44:46 (5x5), 2:6 – Верба (Плехов) – 52:51 (5x4)

ХК «Рига» уступила СКА-1946 — 1:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
ХК Рига
Рига
1 : 2 0:0, 0:2, 1:0
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Царюк (Милёхин, Холоденин) – 22:13 (5x4), 0:2 – Шабаров (Калабушкин, Царюк) – 24:10 (5x4), 1:2 – Зиле (Бергманис, Гегерис) – 50:03 (5x5)

«Снежные Барсы» проиграли «белым Медведям» — 0:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
0 : 3 0:0, 0:1, 0:2
Белые Медведи
Челябинск
0:1 – Шадрин (Кулиев, Ясинский) – 38:07 (5x5), 0:2 – Несветаев (Кобяков, Степанов) – 52:46 (5x5), 0:3 – Мансуров – 59:09 (en)

«Сарматы» одолели «Реактор» — 4:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Сарматы
Оренбург
4 : 1 3:0, 1:0, 0:1
Реактор
Нижнекамск
1:0 – Юлбарисов (Риянов, Ильичёв) – 09:44 (5x5), 2:0 – Ипатов (Любишкин, Идятуллин) – 15:03 (5x5), 3:0 – Любишкин – 19:34 (5x5), 4:0 – Залалутдинов (Сахаров, Юлбарисов) – 30:30 (5x5), 4:1 – Тимиров (Хасанов, Хафизов) – 51:20 (5x4)

«Мамонты Югры» разгромили «Ладью» — 5:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
5 : 0 1:0, 3:0, 1:0
Ладья
Тольятти
1:0 – Башкиров (Марченко) – 07:53 (5x5), 2:0 – Еркин (Гайдеик, Грымзин) – 24:59 (5x5), 3:0 – Башкиров (Марченко) – 25:49 (5x5), 4:0 – Яремчук (Марченко, Башкиров) – 29:29 (5x5), 5:0 – Яремчук (Зоркин) – 40:57 (5x5)

«Тюменский Легион» победил «Ирбис» — 2:1 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
2 : 1 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Ирбис
Казань
0:1 – Дегтярёв (Валеев) – 11:50 (5x4), 1:1 – Степанов (Кондрашин) – 24:45 (5x5), 2:1 – Брютов (Ушаков) – 60:51 (5x4)

«Локо» разгромил «Атлантов» — 8:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Локо
Ярославль
8 : 1 2:0, 2:1, 4:0
Атланты
Московская область
1:0 – Жуков (Цыганов) – 12:47 (5x5), 2:0 – Каюмов (Афанасьев, Ковалёв) – 19:38 (5x4), 3:0 – Денисенко (Штайгер, Афанасьев) – 24:16 (5x4), 3:1 – Кузнецов (Колегов, Островский) – 30:03 (5x5), 4:1 – Романов (Иванов) – 31:58 (5x4), 5:1 – Афанасьев (Романов) – 40:28 (5x4), 6:1 – Гизатуллин (Червоненко, Цыганов) – 51:17 (5x4), 7:1 – Иванов (Романов) – 52:44 (5x4), 8:1 – Громов (Аноховский, Малышев) – 53:19 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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