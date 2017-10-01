Игошев: «Магнитка» старалась играть в свой хоккей

Защитник «Магнитки» Александр Игошев прокомментировал победу над «Ладой» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Выполнили задачу тренера. Сыграли построже в обороне, ничего не придумывали. Старались играть в свой хоккей. «Лада»? Быстро бегут, набрасывают на ворота, пару раз нас в зоне запирали. Поэтому нормальная команда, хорошо работает тоже.



Пока вливаюсь. Не сказать, что уверенно. Чем отличается КХЛ от МХЛ? Всё быстрее намного. Быстрее и решения нужно принимать. Уровень мастерства тут намного выше.



В большинстве надо было забивать. Были хорошие рабочие голы. Могли и больше забросить, но так сложилось», – цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Магнитки» в YouTube.