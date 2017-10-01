Результаты игрового дня в ВХЛ

1 октября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги прошло два матча. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

«Ижсталь» на своём льду оказалась сильнее «Южного Урала» — 2:1. На голы Даниила Маслюкова и Сергея Боголейши «Южный Урал» ответил заброшенной шайбой за авторством Александра Васильева

«Горняк» на выезде взял верх над «Нефтяником» — 4:2. За победителей забили Никита Сетдиков (дубль), Владимир Кузнецов и Кирилл Пилипенко. В составе проигравших отличились максим Хапов и Кирилл Адамчук.