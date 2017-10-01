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Результаты игрового дня в ВХЛ

1 октября 2017, воскресенье. 23:25 Хоккей

1 октября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги прошло два матча. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

«Ижсталь» на своём льду оказалась сильнее «Южного Урала» — 2:1. На голы Даниила Маслюкова и Сергея Боголейши «Южный Урал» ответил заброшенной шайбой за авторством Александра Васильева

ВХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Ижсталь
Ижевск
2 : 1 2:1, 0:0, 0:0
Южный Урал
Орск
1:0 – Маслюков (Курдюков, Никифоров) – 16:26 (5x5), 2:0 – Боголейша (Черников, Курдюков) – 18:03 (5x4), 2:1 – Васильев (Суслопаров, Чистяков) – 18:56 (5x5)

«Горняк» на выезде взял верх над «Нефтяником» — 4:2. За победителей забили Никита Сетдиков (дубль), Владимир Кузнецов и Кирилл Пилипенко. В составе проигравших отличились максим Хапов и Кирилл Адамчук.

ВХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
2 : 4 0:1, 1:2, 1:1
Горняк
Учалы
0:1 – Сетдиков (Арсенюк, Жлоба) – 01:39 (5x4), 0:2 – Кузнецов – 24:21 (5x5), 1:2 – Хапов (Ермолаев, Гильманов) – 28:58 (5x5), 1:3 – Пилипенко (Арсенюк, Сетдиков) – 38:35 (5x5), 2:3 – Адамчук (Гильманов) – 51:44 (5x4), 2:4 – Сетдиков – 58:02 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Горняк Учалы ХК Ижсталь ХК Нефтяник Альметьевск ХК Южный Урал Орск
Новости. Хоккей
1 октября 2017, воскресенье
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