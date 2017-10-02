Кузьменко: ЦСКА победил «Торпедо» за счёт дисциплины

Форвард ЦСКА Андрей Кузьменко подвёл итоги матча с «Торпедо» (4:0).



«Сыграли сегодня здорово, всё получалось с первой смены. Мы проявили себя неплохо в ВХЛ. Тренер стал нам здесь доверять, поставил в тройку с Окуловым и Светлаковым. Со Светлаковым я 10 лет в одной тройке, а с Окуловым сыграться не составило труда.



«Торпедо» — боевитая команда, всегда неудобно играть. Силовой хоккей, жёсткий хоккей. Мы выиграли за счёт дисциплины. Тренер дал установку, как надо сыграть. Мы сыграли правильно, не дали сопернику шанса. Где-то нас выручил вратарь Сорокин. Спасибо большое болельщикам за поддержку», — цитирует Кузьменко клубное телевидение.

Окулов: весь опыт, приобретённый в ВХЛ, перенесли в КХЛ, никаких проблем не было

Также видео доступно в официальном «твиттере» ЦСКА.

