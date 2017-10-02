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Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис»

2 октября 2017, понедельник. 00:52 Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче НХЛ со счётом 4:3.

Капитан столичной команды Александр Овечкин провёл на льду 15 минут и 25 секунд, отметился голевым пасом при показателе полезности 0 и одном броске по воротам. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 16 минут и 6 секунд, отметился голевым пасом, показателем полезности 0 и двумя минутами штрафа. На счету защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова 25 минут и 49 секунд на льду и показатель полезности «+1».

Форвард «Сент-Луиса» Клим Костин провёл на льду 7 минут и 13 секунд и отметился нулевым показателем полезности. Нападающий «Блюз»Иван Барбашев провёл на льду 11 минут и 46 секунд, его показатель полезности составил «-3».

«Сент-Луис Блюз» – «Вашингтон Кэпиталз»– 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Сент-Луис Блюз Александр Овечкин Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Иван Барбашёв Клим Костин
Новости. Хоккей
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