«Калгари» ведёт переговоры с Яромиром Ягром

«Калгари Флэймз» ведёт переговоры с нападающим Яромиром Ягром. Как сообщает журналист Sportsnet Джон Шэннон, ситуация должна проясниться в ближайшие сутки.

Ягр: я сказал коту, что у меня есть шанс играть в НХЛ в этом году

45-летний Ягр после завершения контракта с «Флоридой Пантерз» до сих пор не может найти новый клуб в НХЛ. В 82 матчах прошлого сезона нападающий набрал 46 (16+30) очков. Чешский форвард является двукратным обладателем кубка Стэнли и вторым бомбардиром в истории НХЛ после Уэйна Гретцки, на его счету 1914 (765+1149) очков в 1711 матчах.

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