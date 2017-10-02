Робинсон: ЦСКА контролировал ход встречи с «Торпедо» все 60 минут

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:0).

«Я думаю, что в целом мы сыграли довольно неплохо, потому что нам удалось провести этот матч примерно в одном скоростном ритме. По большому счёту, ЦСКА контролировал ход встречи все 60 минут. Единственные шансы, которые имело «Торпедо», это те моменты, когда соперник играл в большинстве. Повторюсь, мы сыграли здорово, но это всего лишь один хороший матч, и нам нужно на его позитивной основе строить свою игру дальше, продолжать побеждать по ходу сезона.

Что касается наших удалений, то, возможно, это связано с тем, что в определённые моменты крайне удачно складывающегося матча ты теряешь концентрацию, не успеваешь за соперником и из-за этого приходится совать клюшку ему в ноги. Естественно, ты получаешь за это удаление. Подсознательно мы понимаем, что в каких-то стрессовых ситуациях можем дрогнуть и заработать штраф, но нас здорово выручили бригады меньшинства, которые отлично сработали, а также Сорокин сыграл по-настоящему классно и спас во многих моментах», — сказал Робинсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Шевченко.