Микс Индрашис стал новым капитаном рижского «Динамо»

Нападающий Микс Индрашис выбран новым капитаном рижского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба. Ранее это звание носил Гинтс Мейя.

Индрашис является лучшим бомбардиром рижан в этом сезоне, на его счету 10 (6+4) очков в 16 матчах. Ассистентами капитана выбраны Микелис Редлихс, Колтон Гиллис, Гинтс Мейя и Георгий Пуяц. Ранее главный тренер команды Сандис Озолиньш покинул свой пост, а его место занял Гиртс Анкипанс. «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав пять очков в 16 матчах.