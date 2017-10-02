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Микс Индрашис стал новым капитаном рижского «Динамо»

2 октября 2017, понедельник. 08:31 Хоккей

Нападающий Микс Индрашис выбран новым капитаном рижского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба. Ранее это звание носил Гинтс Мейя.

Индрашис является лучшим бомбардиром рижан в этом сезоне, на его счету 10 (6+4) очков в 16 матчах. Ассистентами капитана выбраны Микелис Редлихс, Колтон Гиллис, Гинтс Мейя и Георгий Пуяц. Ранее главный тренер команды Сандис Озолиньш покинул свой пост, а его место занял Гиртс Анкипанс. «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав пять очков в 16 матчах.

Гиртс Анкипанс назначен и.о. главного тренера рижского «Динамо»
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Рига) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Рига Микс Индрашис
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