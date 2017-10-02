«Нью-Джерси» заключил полноценный контракт с нападающим Джимми Хейзом

«Нью-Джерси Дэвилз» заключил полноценный контракт с нападающим Джимми Хейзом, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее форвард был в клубе на просмотре. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один год с зарплатой $ 700 тыс.



27-летний хоккеист в прошедшем сезоне выступал за «Бостон Брюинз», провёл 58 матчей в регулярном чемпионате и отметился 5 (2+3) баллами за результативность при показателе полезности "-3" и 29 штрафных минутах. Всего в НХЛ на его счету 100 (51+49) очков в 301 матче.