Второй номер драфта-2017 Нолан Патрик начнёт сезон в «Филадельфии»

Нападающий Нолан Патрик, выбранный «Филадельфией Флайерз» на драфте 2017 года под общим вторым номером, начнёт сезон в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Патрик провёл все семь предсезонных матчей и отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности "+2", а также нанёс 11 бросков в створ.



«Это здорово. В детстве я мечтал играть в НХЛ, так что очень рад слышать эти новости. Моя семья очень за меня рада», — отметил молодой форвард.

«Филадельфия» проведёт первый матч сезона 4 октября с «Сан-Хосе Шаркс».