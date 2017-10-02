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Как завершатся матчи игрового дня КХЛ

2 октября 2017, понедельник. 09:00 Хоккей

2 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся восемь матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

«Локомотиву» не по силам остановить СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ
А Анатолию Емелину ничего не светит с «Югрой» в родной Уфе.

«Адмирал» — «Автомобилист»
«Куньлунь Ред Стар» — «Трактор»
«Салават Юлаев» — «Югра»
«Нефтехимик» — «Барыс»
«Ак Барс» — «Сибирь»
«Динамо» Мн — «Динамо» М
«Локомотив» — СКА
ХК «Сочи» — «Авангард».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Автомобилист ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Локомотив ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Сибирь ХК СКА ХК Сочи ХК Трактор ХК Югра
Новости. Хоккей
2 октября 2017, понедельник
09:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ
08:43 Второй номер драфта-2017 Нолан Патрик начнёт сезон в «Филадельфии»
08:34 «Нью-Джерси» заключил полноценный контракт с нападающим Джимми Хейзом
08:31 Микс Индрашис стал новым капитаном рижского «Динамо»
08:30 Робинсон: ЦСКА контролировал ход встречи с «Торпедо» все 60 минут
08:00 «Калгари» ведёт переговоры с Яромиром Ягром
05:46 «Филадельфия» уступила «Айлендерс», «Сан-Хосе» обыграл «Вегас»
00:52 Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис»
00:00 Кузьменко: ЦСКА победил «Торпедо» за счёт дисциплины
1 октября 2017, воскресенье
23:25 Результаты игрового дня в ВХЛ
23:05 Игошев: «Магнитка» старалась играть в свой хоккей
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:28 Ржига: желания победить у «Спартака» было больше
22:17 Епанчинцев: «Спартаку» больше повезло в овертайме
21:56 Результаты игрового дня в МХЛ
21:40 Белоусов: у «Лады» всё в очередной раз упирается в реализацию
21:14 «Спартак» одолел «Слован», выиграв четыре матча из последних пяти
20:57 Даугавиньш: ЦСКА переиграл «Торпедо» по всем компонентам, нужна уверенность
20:43 Окулов: весь опыт, приобретённый в ВХЛ, перенесли в КХЛ, никаких проблем не было
20:40 Скудра: полустоячий хоккей «Торпедо» не прошёл, проиграли ЦСКА в психологии
20:32 Никитин: ребята, приехавшие в ЦСКА из ВХЛ, не удивили, мы знаем их потенциал
20:28 Хоккеисты «Торпедо» Сергиенко и Кулёмин получили сотрясения в матче с ЦСКА
20:16 Капризов: Сорокин – красавчик, у ЦСКА много штрафного времени, надо исправлять
20:05 Маленьких: «Ладе» не хватает хладнокровия в завершающей стадии
19:51 «Торпедо» прервало серию побед и сухую серию, на выезде уступив ЦСКА
19:45 Вратарь Лазушин провёл свой 200-й матч в чемпионатах КХЛ
19:37 И. Воробьёв: рады за молодых, что не подвели «Магнитку», не ошибались
19:29 Аболс: с нулём заброшенных шайб трудно что-то выиграть
19:16 Гулявцев: «Северсталь» играла первый и второй периоды практически без бросков
18:59 Кэссиди: уверен, что Худобин доволен своей игрой
18:17 «Йокерит» одолел «Северсталь» и выиграл 9-й матч подряд, у Толванена 2 очка
18:15 ЦСКА — «Торпедо»: Нестеров удалён до конца матча за удар в голову Кулёмину
17:55 Объявлены составы «Слована» и «Спартака» на матч в Братиславе
17:43 ЦСКА забил Галимову уже на 26-й секунде, прервав сухую серию вратаря «Торпедо»
17:13 «Магнитка» дома всухую победила «Ладу», выиграв второй матч подряд
17:04 Худобин: я чувствовал себя хорошо в матче с «Чикаго»
16:41 Шалунов сыграет в тройке с Поповым и Капризовым в матче с «Торпедо»
16:12 Галимов, Херсли, Доус и Толванен — лучшие игроки сентября в КХЛ
16:01 Кария: функции моего мозга ухудшились на 50 %
15:22 Яшин сыграет в первом звене «Северстали» в матче с «Йокеритом»
15:18 Сауторн: я буду упорно трудиться, чтобы оправдать ожидания «Барыса»
14:45 М. Мальцев: в ВХЛ стало здесь полегче играть в сравнении с прошлым годом
14:42 Станислав Чистов покинул расположение «Химика»
14:29 Филиппи сыграет в первой тройке «Магнитки» в матче с «Ладой»
13:51 НХЛ: Малкин и Овечкин не вошли в рейтинг претендентов на «Харт Трофи»
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