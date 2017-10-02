Как завершатся матчи игрового дня КХЛ

2 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся восемь матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
«Локомотиву» не по силам остановить СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ
А Анатолию Емелину ничего не светит с «Югрой» в родной Уфе.
«Адмирал» — «Автомобилист»
«Куньлунь Ред Стар» — «Трактор»
«Салават Юлаев» — «Югра»
«Нефтехимик» — «Барыс»
«Ак Барс» — «Сибирь»
«Динамо» Мн — «Динамо» М
«Локомотив» — СКА
ХК «Сочи» — «Авангард».
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