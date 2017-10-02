Йео: форвард «Вашингтона» Том Уилсон не вынес урок из первой дисквалификации

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео прокомментировал действия нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона, который в предсезонном матче получил «5+20» за толчок на борт Сэма Блэя.

«Это грубый приём, очевидно, этот парень не вынес урок из первой дисквалифицкации. Возможно, если его накажут строже, это заставит его сильнее задуматься. Применять такие приёмы против людей, которые находятся в уязвимом положении, — это грубо», — сказал Йео в эфире клубного телевидения.

Уилсон уже отбыл двухматчевую дисквалификацию, полученную после предсезонной игры с «Сент-Луис Блюз». Тогда форвард «Вашингтона» атаковал игрока, не владеющего шайбой.