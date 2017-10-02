До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Йео: форвард «Вашингтона» Том Уилсон не вынес урок из первой дисквалификации

2 октября 2017, понедельник. 09:43 Хоккей

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео прокомментировал действия нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона, который в предсезонном матче получил «5+20» за толчок на борт Сэма Блэя.

«Это грубый приём, очевидно, этот парень не вынес урок из первой дисквалифицкации. Возможно, если его накажут строже, это заставит его сильнее задуматься. Применять такие приёмы против людей, которые находятся в уязвимом положении, — это грубо», — сказал Йео в эфире клубного телевидения.

Уилсон уже отбыл двухматчевую дисквалификацию, полученную после предсезонной игры с «Сент-Луис Блюз». Тогда форвард «Вашингтона» атаковал игрока, не владеющего шайбой.

Нападающий «Вашингтона» Уилсон дисквалифицирован на два матча
Источник: Официальный сайт "Сент-Луис Блюз" Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Сент-Луис Блюз
Новости. Хоккей
2 октября 2017, понедельник
11:22 Величкин: «Куньлунь» извинился за ситуацию с матчем и готов возместить убытки
11:09 КХЛ дисквалифицировала Ипа на два матча, Турессона и Торченюка — на один
10:42 «Эдмонтон» отправил нападающего Пульюярви в АХЛ
10:35 Форвард «Аризоны» Макс Доми призвал ужесточить иммиграционный контроль в Канаде
10:13 Гулявцев: уйду, если к ноябрю «Северсталь» не будет в восьмёрке или рядом с ней
10:00 Робинсон: отказ НХЛ ехать на Олимпиаду – возможность для парней вроде меня
09:43 Йео: форвард «Вашингтона» Том Уилсон не вынес урок из первой дисквалификации
09:43 Защитник «Флайерз» Шейн Гостисбер получил травму
09:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ
08:43 Второй номер драфта-2017 Нолан Патрик начнёт сезон в «Филадельфии»
08:34 «Нью-Джерси» заключил полноценный контракт с нападающим Джимми Хейзом
08:31 Микс Индрашис стал новым капитаном рижского «Динамо»
08:30 Робинсон: ЦСКА контролировал ход встречи с «Торпедо» все 60 минут
08:00 «Калгари» ведёт переговоры с Яромиром Ягром
05:46 «Филадельфия» уступила «Айлендерс», «Сан-Хосе» обыграл «Вегас»
00:52 Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис»
00:00 Кузьменко: ЦСКА победил «Торпедо» за счёт дисциплины
1 октября 2017, воскресенье
23:25 Результаты игрового дня в ВХЛ
23:05 Игошев: «Магнитка» старалась играть в свой хоккей
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:28 Ржига: желания победить у «Спартака» было больше
22:17 Епанчинцев: «Спартаку» больше повезло в овертайме
21:56 Результаты игрового дня в МХЛ
21:40 Белоусов: у «Лады» всё в очередной раз упирается в реализацию
21:14 «Спартак» одолел «Слован», выиграв четыре матча из последних пяти
20:57 Даугавиньш: ЦСКА переиграл «Торпедо» по всем компонентам, нужна уверенность
20:43 Окулов: весь опыт, приобретённый в ВХЛ, перенесли в КХЛ, никаких проблем не было
20:40 Скудра: полустоячий хоккей «Торпедо» не прошёл, проиграли ЦСКА в психологии
20:32 Никитин: ребята, приехавшие в ЦСКА из ВХЛ, не удивили, мы знаем их потенциал
20:28 Хоккеисты «Торпедо» Сергиенко и Кулёмин получили сотрясения в матче с ЦСКА
20:16 Капризов: Сорокин – красавчик, у ЦСКА много штрафного времени, надо исправлять
20:05 Маленьких: «Ладе» не хватает хладнокровия в завершающей стадии
19:51 «Торпедо» прервало серию побед и сухую серию, на выезде уступив ЦСКА
19:45 Вратарь Лазушин провёл свой 200-й матч в чемпионатах КХЛ
19:37 И. Воробьёв: рады за молодых, что не подвели «Магнитку», не ошибались
19:29 Аболс: с нулём заброшенных шайб трудно что-то выиграть
19:16 Гулявцев: «Северсталь» играла первый и второй периоды практически без бросков
18:59 Кэссиди: уверен, что Худобин доволен своей игрой
18:17 «Йокерит» одолел «Северсталь» и выиграл 9-й матч подряд, у Толванена 2 очка
18:15 ЦСКА — «Торпедо»: Нестеров удалён до конца матча за удар в голову Кулёмину
17:55 Объявлены составы «Слована» и «Спартака» на матч в Братиславе
17:43 ЦСКА забил Галимову уже на 26-й секунде, прервав сухую серию вратаря «Торпедо»
17:13 «Магнитка» дома всухую победила «Ладу», выиграв второй матч подряд
17:04 Худобин: я чувствовал себя хорошо в матче с «Чикаго»
16:41 Шалунов сыграет в тройке с Поповым и Капризовым в матче с «Торпедо»
Все новости RSS
Партнерский контент