Гулявцев: уйду, если к ноябрю «Северсталь» не будет в восьмёрке или рядом с ней

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев сообщил, что покинет свой пост, если к ноябрю команда не будет находиться в зоне плей-офф. После 16 матчей череповецкая команда набрала 23 очка и занимает восьмое место на Западе.
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«К ноябрю мы должны быть либо в зоне в плей-офф, либо быть совсем рядом с ней. К ноябрю всё уже будет ясно. Это честная позиция. Меня никто не нервирует, никто на меня не давит. Всё обговорено заранее. Если не получится – я ухожу», — цитирует Гулявцева «Спорт-экспресс».
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