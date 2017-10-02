Форвард «Аризоны» Макс Доми призвал ужесточить иммиграционный контроль в Канаде

Нападающий «Аризоны Койотс» Макс Доми после инцидента в Эдмонтоне высказался за ужесточение иммиграционного контроля.



«Очень надеюсь, что все в Эдмонтоне в порядке. Мы с вами. Вот почему нам надо понимать, что за людей мы пускаем в нашу страну. Проблема нашего мира в том, что столько людей превратили мои слова во что-то негативное. Я не пытался проявить неуважение к какой-то расе или религии. Я говорю о плохих людях, которые приезжают сюда и наносят вред нашей стране. Вам не всё равно, если кто-то приезжает в нашу страну и наносит вред вашим друзьям и семье? Давайте говорить об этом», — написал Доми в своём «твиттере».



30 сентября в Эдмонтоне беженец из Сомали напал с ножом на полицейского после того, как врезался в автофургоне в патрульный автомобиль. Нападавший скрылся, а позднее совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали четыре человека. После этого злоумышленник был задержан, в его машине нашли флаг одной из террористических группировок.