«Эдмонтон» отправил нападающего Пульюярви в АХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» отправил нападающего Ессе Пульюярви в АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.



19-летний финский форвард провёл пять предсезонных матчей и набрал 3 (2+1) очка. Он был выбран «Эдмонтоном» на драфте 2016 года в первом раунде под общим четвёртым номером. В прошедшем сезоне Пульюярви провёл за основную команду 28 матчей регулярного чемпионата и отметился голом и семью результативными передачами при показателе полезности "+5". В 39 матчах АХЛ за «Бэйкерсфилд» он набрал 28 (12+16) очков.

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