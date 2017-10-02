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КХЛ дисквалифицировала Ипа на два матча, Турессона и Торченюка — на один

2 октября 2017, понедельник. 11:09 Хоккей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Куньлунь Ред Стар» – «Автомобилист».

1. Принято решение наложить на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Ипа наказание по правилу 539 б, в (Подножка) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.10 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на одну игру и подвергнуть денежному штрафу.

Так как Брэндон Ип наказан большим и дисциплинарным до конца игры штрафом (5 мин. + 20 мин.) во второй раз в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18, в соответствии с пунктом 4.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ на него накладывается дисквалификация на две игры, а также индивидуальный штраф.

2. Принято решение наложить на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Андреаса Турессона наказание по правилу 539 б, в (Подножка) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.). а также согласно п. 1.10 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на одну игру и подвергнуть денежному штрафу.

3. Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Автомобилиста» Александра Торченюка наказание по правилу 539 б, в (Подножка) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.). а также согласно п. 1.10 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на одну игру и подвергнуть денежному штрафу.

Видео нарушений можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Автомобилист
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