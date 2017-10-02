Величкин: «Куньлунь» извинился за ситуацию с матчем и готов возместить убытки

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что «Куньлунь Ред Стар» извинился перед клубом за ситуацию с переносом матча и готов возместить возможные убытки.

«Мы с огромным трудом вернули возможность лететь на чартере, поскольку дополнительно получить его было чрезвычайно трудно, на это ушла вся ночь. Вчера мы играли с „Ладой“ и летим после неё в Шанхай после консультации с руководством тольяттинского клуба. В письме из Китая перед нами извинились, они готовы возместить те убытки, которые мы, возможно, понесём, они с удовольствием хотят принять нас в Шанхае на этом матче», — цитирует Величкина ТАСС.

Ранее стало известно, что «Куньлунь» попросил КХЛ перенести ближайшие домашние матчи с «Ладой», «Трактором» и «Магниткой» из Шанхая в Харбин в связи с проведением в городе съезда компартии Китая. КХЛ сначала приняла решение о переносе матчей в Тольятти, Челябинск и Магнитогорск, однако после «Куньлунь» сообщил, что матчи всё же состоятся в Шанхае. Игры с «Ладой» и «Магниткой» пройдут согласно календарю — 4 и 6 октября соответственно, место и дата матча с «Трактором» пока неизвестны.