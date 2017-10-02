Нападающий «Авангарда» Фисенко дисквалифицирован на один матч и оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Локомотив» — «Авангард».

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК «Авангард» Михаила Фисенко наказание по правилу 539 б, в (Подножка) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.10 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на одну игру и подвергнуть денежному штрафу.

Итоги дня КХЛ: Мартынов топит «Локомотив» и стучится в сборную «Югра» прервала серию поражений. Стоило лишь уволить Захаркина.

Видео нарушения Фисенко можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.