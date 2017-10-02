Защитники Алексей Береглазов и Крис Ли могут вернуться в «Металлург»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что клуб обсуждает вариант возвращения в команду защитников Алексея Береглазова и Криса Ли.

Беззащитные и бесплейоффные. Кто тянет «Магнитку» на дно? Всё о проблемах финалистов Кубка Гагарина – в продвинутой статистике Instat.

Береглазов перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс» весной 2017 года и провёл один предсезонный матч. В середине сентября он был отправлен в АХЛ. По условиям контракта россиянина он имеет возможность вернуться в КХЛ. Крис Ли был на просмотре в «Лос-Анджелес Кингз», но клуб не стал предлагать ему полноценный контракт.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»