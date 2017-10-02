До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шестёркин, Лепистё и Толванен — лучшие игроки недели в КХЛ

2 октября 2017, понедельник. 12:14 Хоккей

КХЛ определила лауреатов шестой недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях.

Легионеры в КХЛ: 46 канадцев, 40 финнов, 24 шведа и израильтянин
Канадские снайперы, чешские вратари, универсальные финны и качественные шведы – изучаем интернационал КХЛ.

– Лучшим вратарём признан Игорь Шестёркин (СКА), в двух гостевых матчах одержавший две победы (в том числе одну на ноль) и пропустивший в них лишь одну шайбу. Голкипер отразил 98,18 % бросков при коэффициенте надёжности 0,5 (лучшие показатели в лиге за неделю).

– Лучшим защитником признан Сами Лепистё («Йокерит»), вместе с командой одержавший три победы в трёх матчах. Защитник набрал в них 4 (1+3) очка (лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа). Лепистё не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3».

– Лучшим нападающим признан Ээли Толванен («Йокерит»), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 7 (5+2) очков (лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа). Нападающий забрасывал шайбы во всех этих матчах, отметившись хет-триком в поединке с «Витязем». Толванен завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе «+6». 18-летний форвард был признан лучшим новичком сентября.

– Лучшим новичком недели также признан нападающий «Йокерита» Ээли Толванен.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Йокерит ХК СКА Игорь Шестёркин Сами Лепистё Ээли Толванен
Новости. Хоккей
2 октября 2017, понедельник
12:23 Е. Корешков: Фрэттину даём отдохнуть, с «Нефтехимиком» Сен-Пьер сыграет в центре
12:22 Минское «Динамо» отправило в фарм-клуб Горячевских и вызвало защитника Устиненко
12:14 Шестёркин, Лепистё и Толванен — лучшие игроки недели в КХЛ
12:03 Защитники Алексей Береглазов и Крис Ли могут вернуться в «Металлург»
11:44 Виктор Хедман назван фаворитом на завоевание «Норрис Трофи»
11:32 Нападающий «Авангарда» Фисенко дисквалифицирован на один матч и оштрафован
11:22 Величкин: «Куньлунь» извинился за ситуацию с матчем и готов возместить убытки
11:09 КХЛ дисквалифицировала Ипа на два матча, Турессона и Торченюка — на один
10:42 «Эдмонтон» отправил нападающего Пульюярви в АХЛ
10:35 Форвард «Аризоны» Макс Доми призвал ужесточить иммиграционный контроль в Канаде
10:13 Гулявцев: уйду, если к ноябрю «Северсталь» не будет в восьмёрке или рядом с ней
10:00 Робинсон: отказ НХЛ ехать на Олимпиаду – возможность для парней вроде меня
09:43 Йео: форвард «Вашингтона» Том Уилсон не вынес урок из первой дисквалификации
09:43 Защитник «Флайерз» Шейн Гостисбер получил травму
09:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ
08:43 Второй номер драфта-2017 Нолан Патрик начнёт сезон в «Филадельфии»
08:34 «Нью-Джерси» заключил полноценный контракт с нападающим Джимми Хейзом
08:31 Микс Индрашис стал новым капитаном рижского «Динамо»
08:30 Робинсон: ЦСКА контролировал ход встречи с «Торпедо» все 60 минут
08:00 «Калгари» ведёт переговоры с Яромиром Ягром
05:46 «Филадельфия» уступила «Айлендерс», «Сан-Хосе» обыграл «Вегас»
00:52 Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис»
00:00 Кузьменко: ЦСКА победил «Торпедо» за счёт дисциплины
1 октября 2017, воскресенье
23:25 Результаты игрового дня в ВХЛ
23:05 Игошев: «Магнитка» старалась играть в свой хоккей
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:28 Ржига: желания победить у «Спартака» было больше
22:17 Епанчинцев: «Спартаку» больше повезло в овертайме
21:56 Результаты игрового дня в МХЛ
21:40 Белоусов: у «Лады» всё в очередной раз упирается в реализацию
21:14 «Спартак» одолел «Слован», выиграв четыре матча из последних пяти
20:57 Даугавиньш: ЦСКА переиграл «Торпедо» по всем компонентам, нужна уверенность
20:43 Окулов: весь опыт, приобретённый в ВХЛ, перенесли в КХЛ, никаких проблем не было
20:40 Скудра: полустоячий хоккей «Торпедо» не прошёл, проиграли ЦСКА в психологии
20:32 Никитин: ребята, приехавшие в ЦСКА из ВХЛ, не удивили, мы знаем их потенциал
20:28 Хоккеисты «Торпедо» Сергиенко и Кулёмин получили сотрясения в матче с ЦСКА
20:16 Капризов: Сорокин – красавчик, у ЦСКА много штрафного времени, надо исправлять
20:05 Маленьких: «Ладе» не хватает хладнокровия в завершающей стадии
19:51 «Торпедо» прервало серию побед и сухую серию, на выезде уступив ЦСКА
19:45 Вратарь Лазушин провёл свой 200-й матч в чемпионатах КХЛ
19:37 И. Воробьёв: рады за молодых, что не подвели «Магнитку», не ошибались
19:29 Аболс: с нулём заброшенных шайб трудно что-то выиграть
19:16 Гулявцев: «Северсталь» играла первый и второй периоды практически без бросков
18:59 Кэссиди: уверен, что Худобин доволен своей игрой
18:17 «Йокерит» одолел «Северсталь» и выиграл 9-й матч подряд, у Толванена 2 очка
Все новости RSS
Партнерский контент