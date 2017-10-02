Минское «Динамо» отправило в фарм-клуб Горячевских и вызвало защитника Устиненко

Минское «Динамо» вызвало из фарм-клуба «Динамо» (Молодечно) защитника Никиту Устиненко и командировало туда вратаря Степана Горячевских. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



В составе фарм-клуба 22-летний Устиненко провёл семь матчей, в которых сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+3". В сезоне-2016/17 защитник провёл за основную команду 12 мачтей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "-2".

32-летний Горячевских в этом сезоне не принимал участия в матчах.