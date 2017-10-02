Е. Корешков: Фрэттину даём отдохнуть, с «Нефтехимиком» Сен-Пьер сыграет в центре

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал об изменениях в составе команды в матче с «Нефтехимиком», который начнётся в Нижнекамске в 19:00 мск.

«Как оценю дебют Сауторна в матче с „Трактором“? Картинки парень не испортил. Самое главное, что сыграл очень надёжно.



Сегодня мы задействуем Дмитрия Шевченко. Также дадим возможность проявить себя ребятам, которые получали отдых ранее, – Бельгибаеву, Жайлауову. Семёнов тоже отдохнул и готов играть. Мы даём отдохнуть и перезагрузиться Фрэттину. Попробуем сочетание с Мартином Сен-Пьером в центре», — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.