Павел Панышев начиная с 17:00 мск ответит на вопросы читателей во «ВКонтакте»

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев подведёт итоги недели, ответив на вопросы читателей в социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир в паблике «Чемпионата» состоится 2 октября начиная с 17:00 по московскому времени.

Итоги дня КХЛ: сезон отставок открыт! Озолиньш и Захаркин теперь без работы Сразу двух тренеров уволили в КХЛ, и уже известны их сменщики.

Вопросы вы можете оставлять в комментариях в хоккейном сообществе «Чемпионата».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».