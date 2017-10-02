«Кузня» поместила Петра Счастливого в список отказов

Новокузнецкий «Металлург» поместил нападающего Петра Счастливого в список отказов, сообщается на официальном сайте клуба.



Хоккеист в текущем сезоне провёл за новокузнечан три матча, в которых не набрал очков, заработав показатель полезности «-1». В прошедшем сезоне форвард выступал за рижское «Динамо» и отметился 12 (6+6) очками в 46 играх.

«Металлург», который был исключён из КХЛ после сезона-2016/17, на данный момент занимает 22-е место в турнирной таблице ВХЛ. Команда проиграла четыре последних матча, всего в восьми играх набрала восемь очков.