К. Семёнов: ХК «Сочи» — хорошая команда, игра будет качественной

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился ожиданиями от выездного матча с ХК «Сочи», который начнётся в 19:30 мск.

«Предыдущий матч отнял много сил. Соперник хорошо на нас настроился, поскольку потерпел до этого много поражений, так что мы вышли и играли только на победу. Сейчас всё хорошо, вчера мы восстановились и готовимся к новому матчу в рабочем режиме. Тут прекрасная солнечная погода, но мы не за этим сюда приехали, мы приехали играть в хоккей, побеждать, взять три очка. Ничего не должно влиять. Настрой на игру должен быть боевым.

Как сыграть, нам скажут тренеры перед матчем, а сейчас важно хорошо подготовиться и с правильным, боевым настроением выйти на лёд, отдать все силы. Команда очень хорошая, до этого потерпела поражение дома, так что будет настраиваться на нас. Думаю, игра будет качественной, важно выйти готовыми и с первых до последних минут сражаться друг за друга.



Конечно, когда встречаются равные соперники, игра идёт до гола, то большинство и меньшинство многое решают. Удаления надо реализовывать, они часто могут повлиять на исход.

Уверенность у меня есть, хорошо себя чувствую. Главное, чтобы команда выигрывала, тогда настроение будет позитивным", — цитирует Семёнова пресс-служба клуба.