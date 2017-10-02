Коваленко сыграл в гала-матче на открытии сезона Ночной лиги в Ярославле

В Ярославле прошёл матч открытия сезона Ночной лиги. На площадке ледового дворца «Торпедо» состоялась гала-встреча между командами «Ветераны „Локомотива“ и „Сборная Ночной лиги Ярославской области“, победу в которой со счётом 7:3 одержали „Ветераны“.



За команду ветеранов сыграл олимпийский чемпион, член совета легенд Ночной лиги и куратор ярославского любительского хоккея Андрей Коваленко. Он забросил две шайбы. Примечательно, что ветераны играли в специальной красной форме с эмблемами „Локомотива“ и „Торпедо“, а соперники вышли на лёд в светлой форме, но каждый игрок — в свитере своей команды.



«Ветераны „Локомотива“ — „Сборная Ночной лиги Ярославской области“ — 7:3

1:0 — Шамин, 08:48.

2:0 — Самылин, 13:32.

3:0 — Воробьёв, 25:28.

3:1 — Жарков, 29:45.

4:1 — Макаров, 31:22.

4:2 — Хорев, 32:49.

5:2 — Коваленко, 35:26.

5:3 — Моисеев, 38:58.

6:3 — Коваленко, 43:06.

7:3 — Кудрин, 48:42.

Ветераны «Локомотива» сыграют на открытии сезона Ночной лиги в Ярославле