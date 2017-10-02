Коваленко сыграл в гала-матче на открытии сезона Ночной лиги в Ярославле

В Ярославле прошёл матч открытия сезона Ночной лиги. На площадке ледового дворца «Торпедо» состоялась гала-встреча между командами «Ветераны „Локомотива“ и „Сборная Ночной лиги Ярославской области“, победу в которой со счётом 7:3 одержали „Ветераны“.
За команду ветеранов сыграл олимпийский чемпион, член совета легенд Ночной лиги и куратор ярославского любительского хоккея Андрей Коваленко. Он забросил две шайбы. Примечательно, что ветераны играли в специальной красной форме с эмблемами „Локомотива“ и „Торпедо“, а соперники вышли на лёд в светлой форме, но каждый игрок — в свитере своей команды.
«Ветераны „Локомотива“ — „Сборная Ночной лиги Ярославской области“ — 7:3
1:0 — Шамин, 08:48.
2:0 — Самылин, 13:32.
3:0 — Воробьёв, 25:28.
3:1 — Жарков, 29:45.
4:1 — Макаров, 31:22.
4:2 — Хорев, 32:49.
5:2 — Коваленко, 35:26.
5:3 — Моисеев, 38:58.
6:3 — Коваленко, 43:06.
7:3 — Кудрин, 48:42.