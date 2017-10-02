Стартовал сбор женской молодёжной сборной перед Турниром трёх наций

1 октября в подмосковном Новогорске стартовал учебно-тренировочный сбор женской молодёжной команды (игроки до 18 лет). Тренерский штаб под руководством Евгения Бобарико вызвал 25 игроков.



Вратари: Диана Фархутдинова («СКИФ»), Анна Алпатова, Милена Третяк (обе — «Торнадо»).



Защитники: Алина Орлова («Арктик-университет»), Елена Проворова, Анастасия Медведева, Олеся Наместникова (все — «СКИФ»), Анна Савонина («Кристалл»), Анастасия Головкина («Атлант»), Ирина Цацына («Динамо», Санкт-Петербург), Елена Фёдорова («Агидель», Уфа).



Нападающие: Оксана Братищева, Кристи Шашкина, Илона Маркова, Ильмира Таипова, Полина Лучникова (все — «СКИФ»), Елена Мезенцева («Бирюса»), Мария Александрова, Мария Лобурь, Дарья Белоглазова, Елизавета Шкалёва (все — «Торнадо»), Вита Понятовская (ХШ им. Макарова, Челябинск), Анастасия Якубива (СКСО, Екатеринбург), Алена Зубкова, Полина Мордасова (обе — «Агидель»).



Сбор продлится до 3 октября, на следующее утро команда отправится в Германию, где с 5 по 7 октября примет участие в Турнире трёх наций.



Расписание матчей:

5 октября, 19:00 — Россия — Швейцария.

6 октября, 19:00 — Россия — Швейцария.

7 октября, 15:30 — Россия — Германия.