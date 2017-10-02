Тренер «Ледяных Волков»: с Плющенко и Мостовым работать легко и интересно

Главный тренер команды «Ледяные Волки Восточный» Андрей Селезов рассказал о работе с игроками команды Евгением Плющенко и Александром Мостовым.



«Их авторитет на меня не давит. Работать с ними легко и интересно. Эти заслуженные люди выполняют все требования. Думаю, Мостовой справляется с функцией капитана. И с функцией капитана, и с функцией защитника первой пары. Он понимает игру. Это очень важно. Да что говорить, Александр просто профессионал. Нам бы ещё пару таких Мостовых. Плющенко – лидер по духу. И должен вести команду за собой, а ребята будут за ним тянуться.



Условия для тренировок в Академии фигурного катания Евгения Плющенко шикарные. Нам там очень комфортно и всегда и во всем горит зелёный свет“, — цитирует Селезова пресс-служба лиги.

Мостовой: «Ледяным Волкам» нужно как минимум выйти в финал Ночной лиги