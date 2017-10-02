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Перенесённый матч «Куньлунь» — «Трактор» состоится 18 октября в Челябинске

2 октября 2017, понедельник. 13:42 Хоккей

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Трактором», который должен был состояться сегодня, 2 октября, пройдёт 18 октября в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе «Трактора» корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.

Ранее стало известно, что «Куньлунь» попросил КХЛ перенести ближайшие домашние матчи с «Ладой», «Трактором» и «Магниткой» из Шанхая в Харбин в связи с проведением в городе съезда компартии Китая. КХЛ сначала приняла решение о переносе матчей в Тольятти, Челябинск и Магнитогорск, однако после «Куньлунь» сообщил, что матчи всё же состоятся в Шанхае. Игры с «Ладой» и «Магниткой» пройдут согласно календарю — 4 и 6 октября.

Директор «Трактора»: матч с «Куньлунем» 2 октября не состоится
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Трактор
Новости. Хоккей
2 октября 2017, понедельник
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