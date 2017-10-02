Гуськов: Нестеров играл правильно, но не смог технически выполнить силовой приём

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал удаление Никиты Нестерова до конца игры в матче против «Торпедо». Встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 4:0.

Итоги дня КХЛ: «полустоячий» хоккей «Торпедо» в игре с ЦСКА разозлил Скудру А ещё нижегородцы лишились Сергиенко и Кулёмина из-за сотрясений.

«Кулёмин вошёл в зону, поднял голову, оценил ситуацию, опустил голову и полез на ворота. Закладывал корпус, смотря только на шайбу. Нестеров правильно оценил момент и пошёл атаковать игрока, но есть проблема, что Никита промахнулся, с ходу определить это сложно, но, если внимательно посмотреть видеоповтор, явно видно, что он плечом попадает в лицо. Грязной игры в этом моменте не было, Нестеров элементарно промахнулся. Регламент есть регламент. Если бы Кулёмин смог продолжить игру, то Нестеров получил бы «2+10» и вышел бы ещё в этом матче. Нестеров технически не смог выполнить приём, но, как защитник, он сыграл правильно – грубости или грязи в этом моменте не было», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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Видео нарушения Нестерова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.