Тренер команды «ВМЗ»: в Ночной лиге всё на высшем уровне, не к чему придраться

Тренер и один из основателей команды Высоковского механического завода — «ВМЗ» Борис Жолудев, выступающей в «Лиге надежды» в Москве, поделился мнением об организации чемпионата, качестве судейства и ледовых арен.
«Абсолютно всем доволен в Ночной лиге. Даже придраться не к чему. Честно. Организация, катки, судейство, сайт — всё на высшем уровне. За месяц объявили, что старт сезона 2 сентября, мы спокойно в середине августа заявились, и вот уже три тура состоялось», — приводятся слова Жолудева на официальном сайте лиги.
«Число команд в НХЛ растёт, 10 лет назад об этом можно было только мечтать»
Главный тренер «Метеора» Леонид Канарейкин рассказал об особенностях работы в Ночной хоккейной лиге и о целях команды на сезон.