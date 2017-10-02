Воропаев: «Сочи» пришлось расстаться с Гарбуттом, чтобы взять Йокипакку

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал расставание с нападающим Райаном Гарбуттом. Южане ранее объявили о переходе финского защитника Юрки Йокипакки.

«Сезон длинный, и впереди много тяжёлых решающих игр. Поэтому мы с тренерским штабом и селекционной службой решили, что нам нужно больше глубины в обороне и защитник, способный вести большинство. Квалифицированные игроки на эти позиции сейчас доступны только на североамериканском рынке. Поэтому мы были вынуждены освободить место и деньги под иностранного защитника.

Безусловно, Гарбутт квалифицированный игрок со сложившейся карьерой в НХЛ, который отдаёт всего себя работе. Но нам надо было расстаться с кем-то из пяти иностранных нападающих. Уверен, что Райан не останется без работы. А мы будем и дальше искать варианты усиления по ходу сезона», — сказал Воропаев «Чемпионату».