Андриевский: тяжело что-то делать, когда первое звено «Адмирала» проигрывает 0:3

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (2:4).

«У нас сегодня игра получалась ровно до первого пропущенного гола. Ребята старались, выполняли задание, тот план, который мы придумали перед матчем. После первого гола всё у нас расстроилось. Удручает, что первое звено уже который матч проигрывает, сегодня — 0:3. Тяжело что-то делать, когда первое звено проигрывает 0:3. Причём ошибки совершают опытные ребята, на которых надеешься.



Было видно, что Саюстов немножко терялся, потому что у него не было игровой практики. Это всё через игры приходит. Почему не играет Налимов? У нас есть из кого выбирать, сегодня было так», — сказал Андриевский на пресс-конференции.

«Автомобилист» отыгрался с 0:2 и взял верх над «Адмиралом»

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Адмирала» в YouTube.