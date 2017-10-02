Мнацян: игрокам «Адмирала» надо играть на команду, а не пороть отсебятину

Защитник «Адмирала» Самвел Мнацян прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (2:4).

«Не то что перегорели, начали-то хорошо, сразу ушли в отрыв. Потом начали совершать ненужные ошибки, за которые хоккей наказывает. Соперник наказал. Так нельзя ошибаться в средней зоне, две потери — два гола. Так нельзя играть в таких матчах. В третьем периоде игра уже была до ошибки — кто совершит, тот проиграл. К сожалению, мы её совершили.



Конечно, надо поскорее забыть этот матч, впереди важные три игры, все соперники нам по силам. Мы должны брать максимальное количество очков, чтобы оставаться в гонке за плей-офф. Каждый должен подумать, что нельзя совершать такие ошибки, нужно играть на команду. Уже который раз выигрываем, потом начинаем пороть отсебятину, и нас сразу за это наказывают. Так нельзя играть, это всё-таки КХЛ, а не какая-то Высшая лига. Надо думать головой», — сказал Мнацян в эфире клубного телевидения.

«Автомобилист» отыгрался с 0:2 и взял верх над «Адмиралом»

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Адмирала» в YouTube.