Артём Подшендялов перешёл из «Динамо» в «Спартак» через список отказов

Нападающий Артём Подшендялов стал игроком «Спартака», сообщается на официальном сайте клуба. 27-летний хоккеист был помещён московским «Динамо» в официальный список отказов, откуда его забрал «Спартак». Соглашение с форвардом подписано до 30 апреля 2019 года.

В этом сезоне Подшендялов провёл за «Динамо» 15 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Форвард уже выступал за «Спартак» с 2007 по 2009 год. Всего в КХЛ на его счету 137 матчей и 61 (28+33) балл за результативность. 2 октября нападающий проведёт первую тренировку в составе «Спартака» в Подольске.