Нападающий «Адмирала» Краснослободцев пропустит полторы-две недели из-за травмы

Нападающий Вадим Краснослободцев пропустит полторы-две недели из-за травмы. Об этом после матча с «Автомобилистом» (2:4) сообщил главный тренер команды Александр Андриевский.

«Краснослободцев получил травму в Риге, недели полторы-две мы его не увидим», — сказал Андриевский на пресс-конференции.

В текущем регулярном чемпионате 34-летний форвард провёл 14 матчей и отметился четырьмя заброшенными шайбами и четырьмя передачами при показателе полезности "+2".

Андриевский: тяжело что-то делать, когда первое звено «Адмирала» проигрывает 0:3

Видео можно посмотреть также на официальном канале клуба в YouTube.