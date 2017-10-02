ХК «Сочи» вернул защитника Ивана Ворбьёва из ВХЛ

ХК «Сочи» вернул защитника Ивана Воробьёва из клуба ВХЛ «Дизель», сообщается в официальном «твиттере» клуба.



21-летний хоккеист в текущем сезоне провёл за основную команду четыре матча и заработал показатель полезности "-5", не набрав очков. В регулярном чемпионате ВХЛ Воробьёв сыграл семь матчей и отметился одной заброшенной шайбой при нулевом показателе полезности.

Южане проиграли три матча подряд. У них продолжается домашняя серия. 2 октября «Сочи» принимает «Авангард», в следующих матчах команда сыграет с «Сибирью» и «Барысом».