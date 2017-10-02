«Слован» и Янус расторгли контракт, Макаров попал в список отказов «Куньлуня»

«Куньлунь Ред Стар» поместил в список отказов нападающего Константина Макарова, «Слован» по соглашению сторон расторг контракт со словацким вратарём Ярославом Янусом. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.



32-летний Макаров в этом сезоне провёл шесть матчей и отметился одной голевой передачей при показателе полезности «0». Всего в КХЛ на его счету 128 (63+65) результативных баллов в 309 играх.



28-летний Янус не провёл в этом сезоне ни одного матча.



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