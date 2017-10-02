Буре: Кинэн — уникальный тренер, мне повезло работать под его руководством

Легендарный нападающий Павел Буре поделился воспоминаниями о работе под началом Майка Кинэна.



«Мне повезло со многими тренерами в карьере. В НХЛ, насколько я помню, два с половиной года средняя продолжительность работы тренера с одним клубом. У тренеров очень напряжённая работа, и их очень часто меняют. Это совершенно нормально, разные нюансы есть.



Что касается работы с Кинэном, то я считаю его уникальным тренером. Мне повезло, что я работал под его руководством, причём в нескольких командах. Во «Флориде» я имел вообще непосредственное отношение к тому, чтобы он туда пришёл и подписал контракт с клубом. Знал, что тогда Кинэн был без работы. У меня на тот момент были определённые возможности, чтобы решать, кто будет главным тренером «Флориды». Нужно заслужить, чтобы тебя спрашивали в клубе, кого надо назначить новым тренером», — цитирует Буре «Спорт Бизнес Online».

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