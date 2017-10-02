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«Торонто» отправил Никиту Сошникова и Рината Валиева в АХЛ

2 октября 2017, понедельник. 18:17 Хоккей

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на своём официальном сайте объявил список игроков, которые покидают основной состав.

В фарм-клуб «листьев» в АХЛ были отправлены: Никита Сошников, Ринат Валиев, Каспери Капанен, Миро Аалтонен, Андреас Юнссон, Тревис Дермотт, Джастин Холл, Тобиас Линдберг, Тревор Мур, Эндрю Нильсен, Майкл Пальотта, Дмитрий Тимашов.

На драфт отказов отправлены Колин Грининг, Винсент Лаверде, Крис Мюллера, Керби Райчел, Бен Смит и Гаррет Спаркс.

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Источник: Официальный сайт "Торонто Мэйпл Лифс" Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Никита Сошников
Новости. Хоккей
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