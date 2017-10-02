«Торонто» отправил Никиту Сошникова и Рината Валиева в АХЛ

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на своём официальном сайте объявил список игроков, которые покидают основной состав.



В фарм-клуб «листьев» в АХЛ были отправлены: Никита Сошников, Ринат Валиев, Каспери Капанен, Миро Аалтонен, Андреас Юнссон, Тревис Дермотт, Джастин Холл, Тобиас Линдберг, Тревор Мур, Эндрю Нильсен, Майкл Пальотта, Дмитрий Тимашов.



На драфт отказов отправлены Колин Грининг, Винсент Лаверде, Крис Мюллера, Керби Райчел, Бен Смит и Гаррет Спаркс.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Панарин наведается к Кейну и ещё 17 главных дат сезона НХЛ-2017/18 4 октября стартует сезон НХЛ. Рассказываем о его главных событиях, которые нельзя пропустить.