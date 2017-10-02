«Детройт» подписал контракт с Дэвидом Бутом, ранее выступавшим за «Авангард»

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» подписал контракт с нападающим Дэвидом Бутом, информирует официальный сайт «красных крыльев». Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один год и действует на двусторонней основе, зарплата игрока составит около $ 700 тыс. при условии нахождения в основном составе.



В пяти предсезонных матчах Бут сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-2».



Последние два сезона игрок провёл в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета «Адмирала» и «Авангарда».

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