Защитник ЦСКА Нестеров и форвард «Слована» Кашпар дисквалифицированы на две игры

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизоды двух матчей и вынес решения по дисквалификациям.



Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК ЦСКА Никиту Нестерова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею), а также дисквалифицировать его на две игры и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



Оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Слован» Лукаша Кашпара наказание по Правилу 550 ж, п.1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков), а также дисквалифицировать его на две игры и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.