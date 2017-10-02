Литовский вратарь Армалис перейдёт в рижское «Динамо», где заменит Питерса

25-летний вратарь сборной Литвы Мантас Армалис близок к переходу в рижское «Динамо», информирует Sportacentrs. В межсезонье голкипер работал в тренировочном лагере «Сан-Хосе Шаркс», но не получил предложения о подписании контракта.



Как сообщается, литовский голкипер заменит в составе латвийской команды Джастина Питерса, который покидает клуб. Всего в текущем сезоне 31-летний Питерс принял участие в 14 играх, отражая 86,9% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 3,48.



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