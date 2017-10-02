«Торпедо» поместило форварда Жигу Еглича в список отказов

Словенский нападающий Жига Еглич перемещён хоккейным клубом «Торпедо» в список отказов, информирует официальный сайт команды.



Согласно регламенту КХЛ, если игрок не привлечёт интереса со стороны других команд лиги в течение 48 часов, он должен будет отправиться в ХК «Саров», выступающий в ВХЛ.



В текущем регулярном чемпионате 29-летний хоккеист принял участие в 15 матчах, отметившись четырьмя результативными передачами при показателе полезности «-2» и двух минутах штрафного времени.



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