Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Михаил Сергачёв вошёл в основной состав «Тампа-Бэй» на сезон

2 октября 2017, понедельник. 20:29 Хоккей

Защитник Михаил Сергачёв вошёл в основной состав «Тампа-Бэй Лайтнинг» на грядущий сезон и примет участие в первой игре чемпионата с «Флоридой Пантерз», сообщает североамериканский журналист Джо Смит в своём «твиттере».

«Сергачёв вошёл в состав на сезон. Ничего удивительного. Заработал», — сообщил журналист.

По условиям контракта новичка, пока Сергачёв не проведёт 10 игр в Национальной хоккейной лиге, клуб вправе отправить его в юниорскую лигу, не потеряв год действия соглашения.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

15 главных вопросов сезона НХЛ
Покорит ли Радулов Техас, приживётся ли Шипачёв в лиге и как «Монреаль» будет жить без русских?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Михаил Сергачёв
Новости. Хоккей
2 октября 2017, понедельник
20:51 Вестерлунд: у «Салавата» выработана структуры игры «5 на 5», но нет голов
20:38 Варфоломеев — об отставке Захаркина: всё, что ни делается, — к лучшему
20:29 Михаил Сергачёв вошёл в основной состав «Тампа-Бэй» на сезон
20:18 «Нефтехимик» — «Барыс»: вратарь гостей Карлссон получил «2+10+20»
20:11 «Торпедо» поместило форварда Жигу Еглича в список отказов
20:05 Литовский вратарь Армалис перейдёт в рижское «Динамо», где заменит Питерса
19:52 «Ак Барс» — «Сибирь»: нападающий хозяев Глухов получил «5+20»
19:40 «Югра» одолела «Салават» в серии буллитов, одержав вторую победу с Емелиным
19:14 «Сент-Луис» подтвердил подписание контракта со Скотти Апшоллом
18:54 Защитник ЦСКА Нестеров и форвард «Слована» Кашпар дисквалифицированы на две игры
18:43 «Детройт» подписал контракт с Дэвидом Бутом, ранее выступавшим за «Авангард»
18:17 «Торонто» отправил Никиту Сошникова и Рината Валиева в АХЛ
18:10 Источник: Яромир Ягр подписал контракт с «Калгари» на $ 1 млн плюс бонусы
17:58 Макдона: потребовалось время, чтобы привыкнуть к отсутствию Степана и Жирарди
17:40 Буре: Кинэн — уникальный тренер, мне повезло работать под его руководством
17:20 «Слован» и Янус расторгли контракт, Макаров попал в список отказов «Куньлуня»
17:09 Комментатор Денис Казанский начал сезон в Ночной лиге с хет-трика
17:03 Экс-форвард «Авангарда» Дэвид Бут подписал двусторонний контракт с «Детройтом»
17:00 Павел Панышев ответил на вопросы читателей в соцсети «ВКонтакте»
16:40 Юхан Сундстрём переподписал на новых условиях контракт с «Авангардом»
16:35 «Лада» заключила однолетний контракт с форвардом Шейном Харпером
16:25 ХК «Сочи» вернул защитника Ивана Воробьёва из ВХЛ
16:22 Правило тренерского запроса на видеопросмотр будет опробовано на Евротуре
16:13 Умарк вернулся в состав «Салавата Юлаева» в матче с «Югрой»
16:07 Нападающий «Адмирала» Краснослободцев пропустит полторы-две недели из-за травмы
15:56 Артём Подшендялов перешёл из «Динамо» в «Спартак» через список отказов
15:49 Мнацян: игрокам «Адмирала» надо играть на команду, а не пороть отсебятину
15:37 Андриевский: тяжело что-то делать, когда первое звено «Адмирала» проигрывает 0:3
15:25 Крикунов: в перерыве напряг игроков «Автомобилиста», вышли — сразу забили
14:53 «Автомобилист» отыгрался с 0:2 и взял верх над «Адмиралом»
14:53 Воропаев: «Сочи» пришлось расстаться с Гарбуттом, чтобы взять Йокипакку
14:46 Защитник Юрки Йокипакка подписал с ХК «Сочи» контракт до конца сезона
14:21 «Спартак» расторг соглашение со Станиславом Чистовым
14:20 Тренер команды «ВМЗ»: в Ночной лиге всё на высшем уровне, не к чему придраться
14:08 В. Денисов: позитива у минского «Динамо» пока мало, но настроение боевое
14:00 Гуськов: Нестеров играл правильно, но не смог технически выполнить силовой приём
13:42 Перенесённый матч «Куньлунь» — «Трактор» состоится 18 октября в Челябинске
13:40 Тренер «Ледяных Волков»: с Плющенко и Мостовым работать легко и интересно
13:30 Дуайер: минскому «Динамо» надо повышать производительность в атаке
13:21 Стартовал сбор женской молодёжной сборной перед Турниром трёх наций
13:13 Коваленко сыграл в гала-матче на открытии сезона Ночной лиги в Ярославле
13:05 Кожевников: отставки Кудашова не будет. Вы что, хотите хоккей развалить?
12:47 К. Семёнов: ХК «Сочи» — хорошая команда, игра будет качественной
12:30 «Кузня» поместила Петра Счастливого в список отказов
12:30 Павел Панышев начиная с 17:00 мск ответит на вопросы читателей во «ВКонтакте»
Все новости RSS
Партнерский контент