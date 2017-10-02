Михаил Сергачёв вошёл в основной состав «Тампа-Бэй» на сезон

Защитник Михаил Сергачёв вошёл в основной состав «Тампа-Бэй Лайтнинг» на грядущий сезон и примет участие в первой игре чемпионата с «Флоридой Пантерз», сообщает североамериканский журналист Джо Смит в своём «твиттере».



«Сергачёв вошёл в состав на сезон. Ничего удивительного. Заработал», — сообщил журналист.



По условиям контракта новичка, пока Сергачёв не проведёт 10 игр в Национальной хоккейной лиге, клуб вправе отправить его в юниорскую лигу, не потеряв год действия соглашения.



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