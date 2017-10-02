Варфоломеев — об отставке Захаркина: всё, что ни делается, — к лучшему

Нападающий «Югры» Павел Варфоломеев после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б) поделился мнением о работе под началом нового главного тренера Анатолия Емелина.



«Отставка главного тренера? Всё, что ни делается, — к лучшему. Может быть, нам по новой тактике удобнее играть. Стараемся выполнять установку тренера, пока есть результат, и это хорошо.



Что изменилось с приходом Емелина? Изменилось абсолютно всё — что в атаке, что в средней зоне, что в обороне. Тактика у тренеров разная, может быть эта тактика нам ближе», — цитирует игрока «Спорт Бизнес Online».

«Югра» одолела «Салават» в серии буллитов, одержав вторую победу с Емелиным