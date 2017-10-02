Вестерлунд: у «Салавата» выработана структуры игры «5 на 5», но нет голов

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги после поражения от «Югры» со счётом 1:2 Б.



"«Югра» сегодня играла хорошо, у них было хорошее движение, много энергии. Первый период был плохим, мы знали, что после возвращения с выезда первая игра бывает тяжёлой, но она получилось не просто тяжёлой, а очень тяжёлой.



Два матча без голов «5 на 5»? Мы работаем над этим в последние две недели. У нас вроде выработана структура, по которой мы играем, но пока нет голов.



У нас есть восемь защитников и девятый Руслан Петрищев. Сейчас мы пытаемся найти шесть защитников, которые будут лучшими, потому что в следующем матче нам нужна хорошая оборона", — цитирует Вестерлунда официальный сайт клуба.



Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.