Емелин: говорить о работе Захаркина мне тяжело, у меня своя система

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин подвёл итоги после победы в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б).



«Первый период мы сыграли хорошо, но проиграли. Третий сыграли не очень, но выиграли — 1:0. За буллиты спасибо Варфоломееву.



Хоккеисты говорят, что с моим приходом в команде всё поменялось? Мне тяжело говорить о работе Игоря Владимировича, я же не был в команде. У меня есть система, и мы работаем по ней, в первую очередь над обороной», — приводит слова Емелина официальный сайт «Салавата».



Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

«Югра» одолела «Салават» в серии буллитов, одержав вторую победу с Емелиным