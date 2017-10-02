Форвард СКА Никита Гусев оформил покер в матче с «Локомотивом»

Нападающий петербургского СКА Никита Гусев оформил покер в матче с ярославским «Локомотивом». 25-летний хоккеист отметился заброшенными шайбами на 17-й, 22-й, 39-й и 42-й минутах встречи. Сейчас у Гусева в 16 проведённых в сезоне матчах набрано 24 (11+13) результативных балла.



В матче СКА и «Локомотива» продолжается третий период, счёт 5:1 в пользу команды Олега Знарка.



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