Форвард СКА Никита Гусев оформил покер в матче с «Локомотивом»

Нападающий петербургского СКА Никита Гусев оформил покер в матче с ярославским «Локомотивом». 25-летний хоккеист отметился заброшенными шайбами на 17-й, 22-й, 39-й и 42-й минутах встречи. Сейчас у Гусева в 16 проведённых в сезоне матчах набрано 24 (11+13) результативных балла.
В матче СКА и «Локомотива» продолжается третий период, счёт 5:1 в пользу команды Олега Знарка.
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